Trabzonspor, İstanbulspor Deplasmanında Kupada 3 Puan Arıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibine en son 25 yıl önce mağlup oldu.

Maç Detayları

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maçı Burak Demirkıran yönetecek; yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Gruptaki Hedef

Bordo-mavililer, deplasmandaki bu müsabakayı kazanarak grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu; ikinci hafta maçında İstanbulspor'u yenerek ilk 3 puanını hedefliyor.

İki Takımın Rekoru

Trabzonspor ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 12 galibiyet alırken, İstanbulspor 6 kez kazandı ve 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Son Yenilgi: 23 Eylül 2001

Trabzonspor, İstanbulspor'a lig ve kupa maçları dahil en son 23 Eylül 2001 tarihinde 2-1 mağlup oldu. O tarihten sonra bordo-mavililer rakibine karşı yenilgi yaşamadı.

