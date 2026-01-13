Trabzonspor, İstanbulspor Deplasmanında Kupada 3 Puan Arıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak; hedef ilk galibiyet ve moral.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:42
Trabzonspor, İstanbulspor Deplasmanında Kupada 3 Puan Arıyor

Trabzonspor, İstanbulspor Deplasmanında Kupada 3 Puan Arıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibine en son 25 yıl önce mağlup oldu.

Maç Detayları

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maçı Burak Demirkıran yönetecek; yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Gruptaki Hedef

Bordo-mavililer, deplasmandaki bu müsabakayı kazanarak grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu; ikinci hafta maçında İstanbulspor'u yenerek ilk 3 puanını hedefliyor.

İki Takımın Rekoru

Trabzonspor ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 12 galibiyet alırken, İstanbulspor 6 kez kazandı ve 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Son Yenilgi: 23 Eylül 2001

Trabzonspor, İstanbulspor'a lig ve kupa maçları dahil en son 23 Eylül 2001 tarihinde 2-1 mağlup oldu. O tarihten sonra bordo-mavililer rakibine karşı yenilgi yaşamadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBUNDA MÜCADELE EDEN TRABZONSPOR, İSTANBULSPOR KARŞISINDA SAHADAN 3...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBUNDA MÜCADELE EDEN TRABZONSPOR, İSTANBULSPOR KARŞISINDA SAHADAN 3 PUANLA AYRILARAK MORAL BULMAK İSTİYOR. BORDO-MAVİLİLER, RAKİBİNE EN SON 25 YIL ÖNCE MAĞLUP OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Belediyespor Kütahya’dan 3 Madalyayla Döndü
2
Çayırova Belediyesi - OGM Ormanspor: Federasyon Kupası Çeyrek Finali
3
Malatyalı Sporcular Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonasına Hak Kazandı
4
Altınordu'nun Galibiyetleri Deplasmanda — TFF 2. Lig Beyaz Grup
5
PFDK: Bilecik’te 5 hakeme bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti
6
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
7
Nedim Akbulut Düzcespor'dan İstifa Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları