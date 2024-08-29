Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın İsim Sponsoru Petrol Ofisi Oldu

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı için Yeni Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımı için önemli bir adım attı. Kulüp, feminen sporun desteklenmesi amacıyla Petrol Ofisi ile isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu gelişme, futbol camiasında büyük bir heyecan yarattı.

Anlaşmanın Detayları

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a gönderdiği açıklamada, 2024-2025 sezonu için Petrol Ofisi AŞ ile kadın futbol takımı isim sponsorluğu konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın toplam bedeli ise 8 milyon lira + KDV olarak belirlendi.

Bu sponsorluk, Trabzonspor'un kadın futbolunu destekleme çabasını ve markanın büyütülmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sponsorluk anlaşması ile birlikte kadın futbolunun daha fazla görünürlük kazanması hedefleniyor.