Trabzonspor Kadın Takımı Aida Hadzic ile Yolları Ayırdı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Ayrılık

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, oyuncusu Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, "Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımızdan Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aida'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Başarılı Oyuncusu

Aida Hadzic, bordo-mavili renklere önemli katkılarda bulunmuş bir isimdi. Takımın başarısına olan katkısı nedeniyle, kulüp ona minnettar.