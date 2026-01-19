Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman ve son durum

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Eksikler ve transfer gelişmesi

Antrenmana transfer görüşmelerinde bulunan Sikan ile tedavisi devam eden Savic ve Baniya katılmadı.

Öte yandan, İtalya’nın Parma takımından transfer edilen Norveçli oyuncu Mathias Lovikin bu akşam saatlerinde özel uçak ile Trabzon’da olması bekleniyor.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

