Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyun ve taktik çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Stefan Savic de yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Stefan Savic de yer aldı.