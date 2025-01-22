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Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümünü KKTC'de Kutlayacak

Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlamak için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:27
Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümünü KKTC'de Kutlayacak

Trabzonspor, 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacak

Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kutlayacak. Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, bu anlamlı zaferin, Türk futbolu ve Trabzonspor için taşıdığı değerin altı çizildi.

Büyükşehir Belediyesi Organizasyonu

Kulübün açıklamasında, Kıbrıs Barış Kupası’nın en müstesna ve anlamlı kupa olarak değerlendirildiği belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türk halkına destek amacıyla düzenlenen bu turnuvanın önemi yeniden hatırlatılacak.

Önemli İsimler Katılacak

Etkinlikte, Trabzonspor'un başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli, genel sekreter Sami Karaman ve genel sayman Derviş Köz gibi önemli isimler yer alacak. Açıklamada, Barış Kupası zaferinin taşıdığı anlam ve öneminin bir kez daha vurgulanacağı ifade edildi.

Tarihi Zafer

Hatırlanacağı üzere, Trabzonspor, 21 Ocak 1975 tarihinde Girne'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek Kıbrıs Barış Kupası zaferine ulaşmış; daha sonra Magosa'da Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Bu zafer, yalnızca bir futbol başarısı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik meselesinin sembolü olarak hafızalarda yer etmiştir.

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