DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Kazeem Olaigbe ilk kez antrenmana katıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:43
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu süre zarfında bordo-mavili takım, ısınma hareketleri gerçekleştirdi ve ardından taktik çalışmaya geçiş yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı. Ancak, yeni transfer Kazeem Olaigbe, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ajans muhabirleri tarafından kaydedilen antrenman öncesinde, teknik direktör Fatih Tekke, gazeteci Nurgül Günaydın'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecektir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Şampiyonu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
2
Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı
3
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"
4
Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti
5
Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı
6
Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı: Süper Lig Sezonu Başlıyor
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi