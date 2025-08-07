Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu süre zarfında bordo-mavili takım, ısınma hareketleri gerçekleştirdi ve ardından taktik çalışmaya geçiş yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı. Ancak, yeni transfer Kazeem Olaigbe, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ajans muhabirleri tarafından kaydedilen antrenman öncesinde, teknik direktör Fatih Tekke, gazeteci Nurgül Günaydın'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecektir.

