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Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 11 Ağustos'ta Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:18
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maç hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma çalışmaları ile başladılar. Ardından pas çalışmaları yapılarak, antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına kesintisiz olarak devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Fatih Tekke (fotoğrafta) yönetiminde devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Fatih Tekke (fotoğrafta) yönetiminde devam etti.

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