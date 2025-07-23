Trabzonspor, Persepolis ile 0-0 Beraber Kaldı!

Trabzonspor, Persepolis ile Beraberlik Aldı

Trabzonspor, İran kulübü Persepolis ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalarak sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Takım, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlanıyor. Maçta Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visca, Augusto ve Danylo Sikan'dan oluşan 11 ile sahaya çıktı.

Trabzonspor, Erzurum'da gerçekleştirdiği üçüncü hazırlık maçını oynarken, kamp dönemi 27 Temmuz Pazar günü sona erecek. Bordo-mavili takım, daha önce 17 Temmuz Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile yaptığı ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup olmuş, 20 Temmuz’da ise İran’ın Zob Ahan Esfahan takımı karşısında 4-0 galip gelmeyi başarmıştı.

Trabzonspor, hazırlık maçında İran takımlarından Persepolis ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Oyuncular hazırlık maçı için sahaya çıktı.

Trabzonspor, hazırlık maçında İran takımlarından Persepolis ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Oyuncular hazırlık maçı için sahaya çıktı.