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Trabzonspor, Rapid Wien ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi takımının hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:33
Trabzonspor, Rapid Wien ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Trabzonspor-Rapid Wien Maçına Hazırlık

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda, Trabzonspor kendi sahasında Avusturya'nın köklü kulübü Rapid Wien ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın Açıklamaları

Avcı, Papara Park'ta düzenlediği basın toplantısında, "İyi oyunla avantaj elde edip yukarıya doğru devam etmek istiyoruz," diyerek takımının hedeflerini vurguladı. Maç öncesinde zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Avcı, "Başlangıçlar kolay değildir. Lige hızlı bir giriş yaptık ve iki hazırlık maçı oynayabildik," ifadesini kullandı.

Teknik direktör Avcı, Rapid Wien’in organize bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Hem savunma hem hücumda analizlerimizi yaptık," şeklinde konuştu. Taraftarların desteğiyle iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Transfer Gelişmeleri

Avcı, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, takıma bir sol stoper ekleyeceklerini belirtti. "Büyük ihtimalle yarın veya ertesi gün yeni oyuncumuz takıma katılacak," diyen Avcı, transfer planlarını ve hedeflerini açıkladı.

Ozan Tufan'dan Şampiyonluk Vurgusu

Bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan, takımın ilk turu galibiyetlerle geçmesinin önemine değindi. "Galibiyetleri sürdürmek, rakipler üzerinde baskı oluşturuyor. Kolay bir maç olmayacak, ancak hocamızın talimatlarını doğru uygulayabilirsek tura geçeceğimizi düşünüyorum," dedi.

Ozan, milli takımdaki arkadaşlarıyla aynı takımda oynamanın kendisi için olumlu bir deneyim olduğunu belirterek, "Şampiyonluklar iyi bir arkadaşlıktan geçer. Bu sezonun bizim için olumlu geçeceğine inanıyorum," şeklinde konuştu.

Maçın öncesinde Trabzonspor'un öz güveninin yüksek olduğu görülüyor. Taraftarların destekleriyle takımın hedeflerine ulaşması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı (solda), Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

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