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Trabzonspor-Rapid Wien Maçı için Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor

Trabzonspor, Rapid Wien maçı öncesi basın toplantı ve antrenman programını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:03
Trabzonspor-Rapid Wien Maçı için Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor

Trabzonspor-Rapid Wien Maçının Hazırlığı Başladı

Bordo-mavili ekibin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacağı maç için antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Basın Toplantısı Programları

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Ozan Tufan, yarın saat 16.30'da Papara Park’ta basın toplantısı düzenleyecek.

Son Antrenman Detayları

Trabzonspor, Rapid Wien karşılaşması öncesindeki son antrenmanını saat 18.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Rapid Wien Basın Toplantısı

Konuk ekip Rapid Wien ise teknik direktör Robert Klauss ve bir futbolcusuyla birlikte saat 17.30'da Papara Park'ta basın toplantısı yapacak. Ayrıca, takım antrenmanını saat 18.00'de başlayarak ilk 15 dakikası medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

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