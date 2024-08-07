Trabzonspor, Rapid Wien Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor'dan Rapid Wien Maçına Son Hazırlık

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde, bordo-mavililer tüm kadro ile hazırlıklarını tamamladı.

Abdullah Avcı Yönetiminde Yoğun Çalışma

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Takım, antrenmanın açılış bölümünde ısınma ve pas çalışması yaparken, ardından taktiksel çalışmalara geçiş yaptı. Antrenmana katılan tüm futbolcular, maç hazırlıkları konusunda oldukça istekli göründü.

Karadeniz temsilcisi, bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa macerasına devam etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.