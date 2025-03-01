Trabzonspor, Rent Go ile 3 Yıl Daha Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıl daha sürecek araç kiralama sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:29
Trabzonspor, Rent Go ile 3 Yıl Daha Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Trabzonspor ve Rent Go: 3 Yıl Daha Sürecek İş Birliği

Trabzonspor Kulübü, Rent Go ile olan araç kiralama sponsorluğu anlaşmasını 3 yıl daha uzatma kararı aldı. Papara Park'ta gerçekleşen imza töreninde, kulüp genel saymanı Derviş Köz ve Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Tuna yer aldı.

İş Birliğinin Önemi

Köz, yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama firması Rent Go ile 2021 yılında başlayan iş birliğimizin başarıyla devam etmesinin gururunu yaşıyoruz. Rent Go, yalnızca bir sponsor değil, aynı zamanda Trabzonspor ailesinin önemli bir parçası olarak bizlere büyük destek veren güvenilir bir iş ortağımızdır.' diyerek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Köz, Rent Go ile olan güçlü iş birliğini sürdürmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, 'Rent Go'nun hem kulübümüze hem de Türk sporuna katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Trabzonspor olarak, sahada mücadelemizi sürdürürken, köklü ve yerli bir markayla yolumuza devam etmek bizim için büyük bir değer taşıyor.' şeklinde konuştu. Ayrıca, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi ve Rent Go ailesine destekleri için teşekkür etti.

Uzun Süreli Sponsorluk

Tuna ise konuşmasında, 'Trabzonspor ile 2021 yılında başlayan sponsorluk anlaşmamızı 3 yıl daha uzatarak, toplamda 6 sezonluk en uzun sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullanarak, iş birliğinin sürekliliğine dikkat çekti.

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