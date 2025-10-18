Trabzonspor Rize'ye Coşkuyla Uğurlandı

Trabzonspor, 9. haftada Çaykur Rizespor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden meşaleler ve tezahüratlarla uğurlandı; başkan Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke taraftarlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:53
Meşaleler, sloganlar ve destek gösterileri eşliğinde yolculuk

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, meşaleler ve sloganlarla takımlarına destek verdi. Kafileyi uğurlama sırasında atmosfer yoğun bir coşkuya sahne oldu.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kendisine tezahüratta bulunan taraftarlara üçlü çektirerek karşılık verdi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, teknik direktör Fatih Tekke'ye bordo-mavili takımın atkısını hediye ederek maçta başarı diledi.

Kafile, taraftarların sevgi gösterileri ve destekleri eşliğinde Rize'ye uğurlandı.

