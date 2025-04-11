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Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 13 Nisan'da oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:25
Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce teknik ısınma yaptı. Ardından rondo çalışmaları ile antrenmana devam ettiler.

Dar alanda gerçekleştirilen oyun ile antrenman, taktik çalışmaları ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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