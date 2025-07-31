Trabzonspor Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcuların performansı dikkat çekti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, öncelikle dinamik rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan oyun etkinlikleriyle sona erdi.

Bordo-mavililer, yarınki idmanda da yoğun bir hazırlık sürecine devam edecek. 2023 sezonunun ilk maçına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen Trabzonspor, taraftarlarının da desteklerini bekliyor.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.