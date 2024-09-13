Trabzonspor, Simon Banza ile Anlaştı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon için Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekip, bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Doğan'dan Açıklama

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, transfer sonrasında yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak hedeflerimize uygun oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Banza'nın takıma önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz. Kendisine camiamıza hoş geldin diyorum." dedi.

Banza'nın Heyecanı

Banza, yeni kulübü hakkında duyduğu heyecanı dile getirerek, "Trabzonspor'un tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve onlara en iyi şekilde yanıt vermek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Forması ve Beklentiler

28 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor'da 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Banza'nın performansı, taraflarca merakla bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, yeni transferlerinden Simon Banza (solda) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (sağda) da yer aldı.