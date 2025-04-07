Trabzonspor, Skor Üstünlüğünü Koruyamadığı Maçlarda 22 Puan Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 22 puan kaybı ile dikkat çekti.

Bordo-mavililer, sezonun 30. haftası itibarıyla 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu sezon öne geçtiği 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Beş Büyük Rakip Karşısında Zor Anlar

Trabzonspor, büyük rakipleriyle oynadığı 5 maçta öne geçmesine rağmen, bu maçlardan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu kötü performans neticesinde toplamda 14 puan kaybetti.

Maçların Detayları

Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı maçta, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçse de, 39. dakikada Gedson Fernandes ile beraberlik golünü yedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe karşısında evinde 1-0 geriye düştüğü maçı, 59. ve 67. dakikada Simon Banza ile 2-1 öne gelse de, 75. dakikada Dzeko ve 90+12. dakikada Amrabat’ın golleriyle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa’ya karşı 81. dakikada Nwakaeme ile öne geçen Trabzonspor, 90+1. dakikada Da Costa’ya engel olamayarak maçı 2-2 berabere bitirdi. Galatasaray ile olan maçta 55. dakikada öne geçse de, 63. dakikada Batshuayi ile eşitlik sağlandı ve 90+8. dakikada sarı-kırmızılılar maçı 4-3 kazandı.

Son olarak, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor’a karşı öne geçtiği maçlar da Trabzonspor’un 3-1 ve 2-1 mağlubiyeti ile sonuçlandı.