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Trabzonspor, Skor Üstünlüğünü Koruyamayarak 16 Puan Kaybetti

Trabzonspor, bu sezon 6 maçı önde götürdüğü halde kazanamayarak 16 puan kaybetti ve ligdeki konumu tehlikeye girdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:07
Trabzonspor, Skor Üstünlüğünü Koruyamayarak 16 Puan Kaybetti

Trabzonspor, Skor Üstünlüğünü Koruyamadı

Trendyol Süper Lig'de 15. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öne geçtiği maçlarda büyük kayıplar yaşadı. Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, skorda önde olduğu 6 maçta toplam 16 puan kaybetti.

Trabzonspor'un Zorlu Süreç

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 15 karşılaşmadan sadece 3 galibiyet ve 7 beraberlik alarak şu ana kadar 16 puan topladı. Küme düşme hattının 1 puan önünde bulunan ekip, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şenol Güneş ile birlikte 13 maça çıkan Trabzonspor, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile bekleneni veremedi.

Uzun Süreli Üstünlüklerin Kaybedilmesi

Karadeniz ekibi, Güneş yönetimindeki 6 maçta öne geçtiği durumda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Özellikle İstanbul temsilcileri karşısında yaşanan sıkıntılar dikkat çekti. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 90+1. dakikada 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 90+12. dakikada ve Galatasaray'a ise 90+8. dakikada kaybetti.

Öne Geçtiği Maçlar ve Sonuçları

Trabzonspor, geriye düştüğü maçlara karşı avantaj yakaladı ancak sonunu getiremedi. Beşiktaş maçında 17. dakikada öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçtiği maçta ise 3-2 kaybetti. Kasımpaşa ile 2-1 öne geçmesine rağmen 90+1. dakikada skoru koruyamayarak 2-2 eşitlikte kaldı. Son olarak, Galatasaray maçında 3-2 öne geçti fakat maç 4-3 yenilgi ile sonuçlandı.

Bordo-mavililer, kendilerine ait üstünlükleri koruyamayarak, Çaykur Rizespor'a 3-1 ve Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, bu zorlu süreçte puan kayıplarını telafi etmenin yollarını arıyor.

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