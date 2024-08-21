Trabzonspor, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi Maçında Karşılaşacak

Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazır

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçı için yarın İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı basın toplantısında takımın hazırlık sürecini değerlendirdi.

Çalışmaların Karşılığı Bekleniyor

Trabzonspor'un teknik direktörü Avcı, yaptığı açıklamada, "Çalışmaların karşılığını aldığımız, aynı zamanda enerjinin de birbirine yakın olduğu bir durumu yarın itibarıyla bekliyoruz" diye belirtti.

Rakip Analizi ve Oyun Planı

St. Gallen'in Avrupa futbolundaki önemine dikkat çeken Avcı, rakiplerini 4-4-2 ve 4-1-3-2 formasyonlarıyla sahada gördüklerini ve analizler yaptıklarını ifade etti. "Rakibimizin en büyük özelliklerinden biri, agresif baskıları. İkinci toplarda, kesinlikle doğru ve planlı baskının zayıf noktalarını çözümleyerek avantaj yaratmaya çalışacağız," şeklinde konuştu.

Takım Morali ve Geçmiş Performanslar

Avcı, takımın moral ve güvene ihtiyaç duyduğunu vurgularken, özellikle son dönemde yaşadıkları zorluklardan bahsetti. "Geçen hafta oynadığımız Rapid Wien maçını unutmamız gerekiyor. O, benim antrenörlük yaşamımda en olumsuz maçlardan biriydi," diyerek daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Borna Barisic'in Yorumları

Maç öncesi değerlendirmelerini paylaşan Borna Barisic, "Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de Trabzonspor olarak kalitemizi sahada göstereceğiz," dedi. Barisic, St. Gallen'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu kabul ederek, maçta kendilerini göstermek için hazır olduklarını belirtti.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği bu kritik maçla birlikte Avrupa futbolundaki hedeflerini sürdürmeyi amaçlıyor.