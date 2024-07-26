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Trabzonspor, Stefan Savic ile Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:13
Trabzonspor, Stefan Savic ile Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer: Stefan Savic

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık bir anlaşma ile Karadağlı futbolcu Stefan Savic ile sözleşme imzaladı. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç da törene katıldı.

Başkan Yardımcısı Kılıç'ın Açıklamaları

Kılıç, “Transfer ettiğimiz oyuncunun öz geçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Taraftarlarımız ve teknik kadro, takımımızın ihtiyaç duyduğu bu transferi de destekliyor. Savic, mevcut sorunlarımıza çözüm olabilecek nitelikte bir futbolcu” ifadelerini kullandı.

Stefan Savic'in Duyguları

Savic, yeni kulübü Trabzonspor için duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada olmaktan son derece mutluyum. Bu kulüp benim için doğru bir seçim. Bir an önce sahaya çıkmayı ve mücadele etmeyi bekliyorum” dedi.

Ayrıca

Stefan Savic, Trabzonspor'da 15 numaralı formayı giyecek. Ayrıca, uzun yıllar formasını terlettiği Atletico Madrid'e teşekkür ederek, onlarla olan bağlantısını da vurguladı.

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

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