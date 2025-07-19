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Trabzonspor, Taraftarıyla Coşkulu Buluşma Gerçekleştirdi

Trabzonspor, Erzurum'da taraftarlarıyla bir araya gelerek büyük bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:28
Trabzonspor, Taraftarıyla Coşkulu Buluşma Gerçekleştirdi

Trabzonspor'dan Taraftarlarına Anlamlı Buluşma

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbolcuları ile taraftarlarını bir araya getirdi. Bu özel etkinlikte, taraftarlar futbolculara olan desteklerini "Bize her yer Trabzon" sloganlarıyla gösterdi.

Coşku Dolu Anlar

Buluşmada, Teknik Direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve diğer futbolcularla sohbet etme imkanı bulan taraftarlar, aynı zamanda bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ve forma imzalatmayı da ihmal etmedi. Etkinlik, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla sona erdi.

Trabzonspor'un taraftarlarıyla bir araya gelmesi, takımın sezon öncesi motivasyonunu artırırken, coşkulu atmosfer de herkesin yüzünü güldürdü.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını...

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını...

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

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