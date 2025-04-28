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Trabzonspor Taraftarları UEFA Gençlik Ligi Finalinde Şampiyonluk Bekliyor

Trabzonsporlu taraftarlar, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile yapılacak maçı heyecanla bekliyor. Emre Alagöz ve diğer taraftarların umut dolu açıklamaları!

Yayın Tarihi: 28.04.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 18:42
Trabzonspor Taraftarları UEFA Gençlik Ligi Finalinde Şampiyonluk Bekliyor

Trabzonspor Taraftarları UEFA Gençlik Ligi Finalini Bekliyor

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki şansı, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılanıyor. Akşam saatlerinde Barcelona ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un genç yeteneklerine güveni tam. Taraftarlardan Emre Alagöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle şampiyonuz bugün. Başka alternatifi yok" ifadelerini kullandı.

Çocuklara Güven Sonsuz

Alagöz, Kahramanmaraşlı olduğunu belirterek, Nyon'da yaşadığını ifade etti. Takımın formda olduğunu vurgulayan Alagöz, "Çocukların yeteneklerine çok güveniyoruz. Buraya kadar harika geldiler. Son Salzburg maçını da iyi geçirdik. İnşallah Allah'ın izniyle şampiyonuz" dedi.

Trabzonspor Sevgisi Babadan Geliyor

Emre Alagöz, Trabzonspor sevgisinin ailesinde yer aldığını ifade ederek, "Kilometreler var aramızda ama çocukluğumuzdan beri Trabzonspor'a hayranız. Bu sevgiyi bizden sonraki nesillere de aktaracağız" şeklinde konuştu.

Taraftarların Umut Dolu Mesajları

Taraftarlardan Serdar Mahir Karatay, Trabzon'dan geldiğini belirterek, "Şu anda hissettiklerim kelimelerde tarife sığmaz. Şampiyonluk gelirse, bu bir zafer olacaktır" dedi. Karatay, "Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin" diyerek takımın başarısı için dua etti.

Bir diğer taraftar Metin Olgun ise Avusturya'dan final için Nyon'a gelerek, "Skoru da vereyim, 2-1 maçı alacağız. İnşallah bu maçı kazanacağız" şeklinde yorumladı.

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi...

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar stadyuma gelmeye başladı. Maçı bekleyen taraftarlar stadyumun yakınlarındaki oluşturulan alanda çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi...

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar stadyuma gelmeye başladı. Maçı bekleyen taraftarlar stadyumun yakınlarındaki oluşturulan alanda çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyor.

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