Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i Mağlup Etti: Hedef Kupayı Kazanmak

Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i 93-82 yenerek kupayı şehre armağan etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:27
Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i Mağlup Etti: Hedef Kupayı Kazanmak

Trabzonspor, Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 yenerek ligdeki kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, maç sonrası yaptığı açıklamada, şehrine kupayı armağan etme isteğini ön plana çıkardı.

Maç Analizi

Faruk Beşok, kulübün resmi web sitesinden yaptığı değerlendirmede, maçın başında hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir performans sergilediklerini belirtti. "Maçın ilk yarısında istediğimiz tempo ile oynadık," diyen Beşok, son haftalarda takımın rehavete kapıldığını ve rakiplerinin maça dahil olmasına izin verdiklerini ifade etti.

Beşok, bu durumu bir an önce aşarak ligin geri kalanında en iyi oyunlarını sergileme arzusunda olduklarını ve başarının şehre kazandırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Trabzonspor taraftarına da destekleri için teşekkür etti.

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