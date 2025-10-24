Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazır

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçına hazır.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:40
Hazırlıklar Tamamlandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmayı Papara Park'ta saat 20.00'de oynayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

