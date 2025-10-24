Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazır
Hazırlıklar Tamamlandı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmayı Papara Park'ta saat 20.00'de oynayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.