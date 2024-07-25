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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda Ruzomberok'u Mağlup Etti

Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0'lık skorla geçerek Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:24
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda Ruzomberok'u Mağlup Etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Zafer Elde Etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok ekibini deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuç, Trabzonspor'un Avrupa'daki hedefleri açısından büyük bir adım oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Ruzomberok stadyumunda oynandı ve Trabzonspor, güçlü bir performans sergileyerek kritik bir galibiyet aldı. Alınan bu sonuç, takımın moral ve motivasyonunu artırdı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ederken, taraftarlar da takımlarıyla gurur duyuyor.

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