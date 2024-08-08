Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e mağlup oldu

Trabzonspor, Rapid Wien ile karşılaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, evinde Rapid Wien takımına 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın 67. dakikasında konuk takım öne geçti.

Gol anı

Korner atışı sonucunda, Burgstaller sol taraftan yapılan ortada savunmanın arkasında yer alarak topu kaleye yolladı. Grgic yakın mesafeden kafa vuruşu ile topu Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

Pena ve tehlikeler

Maçta 70. dakikada Mendy, penaltı noktasından şut çekti, ancak kaleci Hedl, topu kolaylıkla kontrol etti.

73. dakikada Trezeguet, ceza alanı sol tarafında topu rakiplerinden sıyırarak sert bir şut attı fakat Hedl, bu pozisyonda iyi bir kurtarış yaparak topu çeldi.

İlerleyen dakikalarda, 74. dakikada Burgstaller yine tehlikeli bir şekilde kaleye yaklaştı ancak Uğurcan Çakır, topa müdahale ederek önemli bir tehlikeyi önledi.

Sona yaklaşırken şanssız anlar

80. dakikada Nwakaeme'nin pasında Trezeguet, ceza alanının sol çaprazında bir şut daha çekti; ancak top direğin yanından auta gitti. 83. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında, Nwakaeme'nin kafa vuruşuna Hedl yine iyi bir refleksle cevap vererek topu iki hamlede kontrol etti.

Sonuç olarak, Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa macerasına zorlu bir başlangıç yaptı.