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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u 2-0 Yenildi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:35
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u 2-0 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi Maç Özeti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunun ilk maçında, Slovak temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Maç, Ruzomberok'un ev sahipliğinde gerçekleşti ve Trabzonspor, mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 66. dakikasında, Ruzomberok'tan Maly sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu değerlendirmek istedi fakat Uğurcan Çakır, başarılı bir kurtarışla golü engelledi.

77. dakikada, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top az farkla direğin yanından auta gitti.

Daha sonra, 79. dakikada, Bod sağ kanatta Eren Elmalı ve Bardhi'yi geçerek ceza sahasına girdi, ancak şutu uzak direğe çarparak oyuna geri döndü.

Son Dakika Golleri

Maçın sonlarına doğru, 90+1. dakikada Cihan Çanak, sağ taç çizgisine yakın bir noktadan, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasının dışından düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 0-2’ye taşıdı.

Maç sonunda Trabzonspor, Ruzomberok karşısında 2-0 galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna önemli bir avantajla devam etti.

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