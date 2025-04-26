Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finaline Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finali İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Trabzonspor, 28 Nisan Pazartesi günü Barcelona ile yapılacak final maçı için hazırlıklarına start verdi.

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına kapalı yapıldı.

Bu idmanda, dün Salzburg ile oynanan maçta görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise çift kale maç uyguladı. Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla final karşılaşması için son hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Barcelona ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana, futbolcular Esat Yiğit Alkurt (sağda) ve Ömer Faruk Karahan (solda) da katıldı.

UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Barcelona ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana, futbolcular Esat Yiğit Alkurt (sağda) ve Ömer Faruk Karahan (solda) da katıldı.