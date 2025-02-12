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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u Geçti: Hedef Şampiyonluk

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı. Teknik direktör Eyüp Saka, hedeflerinin sınırsız olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:11
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u Geçti: Hedef Şampiyonluk

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u Geçti

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi maçında Juventus'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Eyüp Saka, hedef belirlemede bir sınırlarının olmadığını kaydetti.

“Gidebileceğimiz Yere Kadar Taşıyacağız”

Saka, Papara Park'taki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hedef belirlemede bir sınırımız yok artık, gidebileceğimiz yere kadar kulübümüzü taşımaya çalışacağız" dedi. Juventus'un son maçlarının iyi analiz edildiğini belirten Saka, oyuncularının sahada disiplinli bir performans sergileyerek güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

Trabzonspor akademisinde modern futbolun gerekliliklerine göre oyuncuları hazırladıklarını ifade eden Saka, "Bunun da karşılığını aldığımızı, daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. İki ayrı ligde de oyuncularımızın kalitesinin yüksek olması bizim için önemli. Ancak asıl hedefimiz akademiden yetişen oyuncuları Trabzonspor A Takımı'na kazandırmaktır" şeklinde konuştu.

“Dörtlü Finale Kalmak İstiyoruz”

Turnuvada gidebildikleri son noktaya kadar gitmeyi arzuladıklarının altını çizen Saka, "Eğer bugün Juventus ile oynayabiliyorsak, herkesle oynayabiliriz. Dolayısıyla hedeflerimiz oldukça yüksek, belki dörtlü finale kalacağız" dedi.

Şenol Güneş'ten Destek

Maçı takip eden Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili de konuşan Saka, "Geldiği günden itibaren bize olan ilgisini sürekli gösteriyor. Bireysel toplantılar yaparak oyuncularımızla bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

Yiğit Kemal Turan: “Hedefimiz Şampiyonluk”

Galibiyet golünü atan Yiğit Kemal Turan, maçın ardından yaptığı açıklamada, takım olarak iyi hazırlandıklarını belirtti. "Çok mutluyum. Sadece golü benim atmam önemli değil, bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu galibiyetin meyvesini aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Şenol Güneş'in kendileriyle çok ilgilendiğini vurgulayan Turan, "Ona ilgisi için teşekkür ediyorum. Hep birlikte yıllardır oynuyoruz ve hedefimiz her zaman en üst. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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