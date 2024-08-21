Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile Karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Deplasman Mücadelesi Veriyor

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi play-off turu sırasında, yarın St. Gallen ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Detayları

Maç, Kybunpark stadyumunda, TSİ 22.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı Miguel Nogueira yönetirken, yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek. Ayrıca, müsabakanın dördüncü hakemi olarak Bruno Miguel Carmo Vieira görev yapacak.

Hedef Avantaçlı Sonuç

Trabzonspor, St. Gallen karşısında alacağı iyi bir sonuçla, rövanş için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.