Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile Kalesinde Güven Sağlıyor

Trabzonspor, bu sezon 26 maçıyla 11'inde rakiplerine gol şansı tanımadı. Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:08
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile Kalesinde Güven Sağlıyor

Trabzonspor Süper Lig'de Şaşırtmıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine gol şansı vermede en iyi takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Uğurcan Çakır’ın Etkileyici Performansı

Bordo-mavili takım, 26 karşılaşmanın tamamında kalesini koruyan kaptanı Uğurcan Çakır ile güven veriyor. Trabzonspor, oynadığı 26 maçın 11'inde rakip takımın gol atmasına izin vermedi.

Yüksek Performans ve İstatistikler

Trabzonspor, bu sezon ligde toplamda 31 gol yiyerek maç başına 1,19 gol ortalamasıyla mücadele etti. Kalesini kapatan 11 karşılaşma, takımın savunmadaki başarısını gözler önüne seriyor.

Gol Yemediği Maçlar ve Puan Durumu

Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile oynanan deplasman karşılaşmalarından 0-0 berabere kaldı. Sahasındaki RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u ise 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup eden takım, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi.

Gol yemediği 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, toplamda 25 puan topladı. Lig boyunca 35 puana ulaşan Karadeniz ekibi, bu başarıyı büyük ölçüde bu kritik maçlardan elde etti.

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