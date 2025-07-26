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Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1'le Geçti

Trabzonspor, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanarak yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:35
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1'le Geçti

Trabzonspor'dan Hazırlık Maçında Güçlü Performans

Trabzonspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1 galip geldi. Yeni sezon için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, maça Erolcan Çolak, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danilo Sikan, Wagner Pina, Folcarelli, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk ve Boran Başkan 11'i ile çıktı.

İlk Yarının Galibi Trabzonspor

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Mustafa Eser, Andrej Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Jurgen Bardhi, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Emre Kaplan, Cebio Sokou ve Tomislav Glumac 11'i ile sahaya çıktı.

Kamp merkezindeki alanda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili ekip maçın 12. dakikasında Salih Malkoçoğlu’nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci Yarıda Maçın Kaderi Değişti

İkinci yarıya hızlı başlayan Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan’ın golüyle durumu eşitledi. Ancak Trabzonspor, maçın 76. dakikasında Nwakaeme’nin kaydettiği golle yeniden öne geçti. Ardından, 77. dakikada Ozan Tufan’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken...

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Ozan Tufan (11) rakibiyle mücadele etti.

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken...

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Ozan Tufan (11) rakibiyle mücadele etti.

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