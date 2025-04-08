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Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımına Destek Ziyareti

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i yenen 19 yaş altı takımını ziyaret etti ve başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:45
Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımına Destek Ziyareti

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalindeki Inter galibiyetiyle yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takıma destek ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, teknik direktör Fatih Tekke, 19 yaş altı takımının teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.

Tekke, oyuncuların sergilediği mücadeleci ve başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarıların hem bireysel gelişim için hem de Türk futbolunun geleceği açısından büyük bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

29 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek yarı final maçı için 19 yaş altı takımına başarı dileyen Fatih Tekke, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek...

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette teknik direktör Fatih Tekke (ortada) yer aldı.

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek...

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette teknik direktör Fatih Tekke (ortada) yer aldı.

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