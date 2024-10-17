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Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, 19 Ekim'de RAMS Başakşehir ile yapacağı maça ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:40
Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor'dan Başakşehir Maçı İçin Hazırlık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde Antrenman

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde düzenlenen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın devamında, oyuncular dar alan oyunları ile yeteneklerini sergiledi.

Taktik Çalışması İle Antrenman Tamamlandı

Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla tamamlayarak, maça odaklanacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Enis Bardhi de yer aldı.

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