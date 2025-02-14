Trabzonspor'un Beşiktaş Maçındaki Gol Güvencesi: Simon Banza

Simon Banza, Trabzonspor'un Vefalı Forveti

Trendyol Süper Lig'de 23 Eylül tarihinde Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Trabzonspor'un gol umudu Simon Banza. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedel karşılığında bir yıllığına kiralanan Banza, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Banza'nın Performansı

18 maçta sahne alan Demokratik Kongolu futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarak ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Banza, TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol kaydederken, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor karşısında ise birer gol attı.

Önemli Maçlar ve Başarılar

Banza, ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçta penaltılardan 2 gol atmış, deplasmanda ise Galatasaray'a karşı 4-3 mağlup oldukları mücadelede 1 gol kaydetmiştir. Eğer Banza, Beşiktaş maçında da gol atarsa, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımına karşı da hedefe ulaşmış olacak.

Gol Krallığı Yarışında Zirveye Yakın

Simon Banza, şu anda ligdeki gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Youssef En Nesyri ile birlikte 13 golle ikinci sıradadır. 18 golle zirveye yerleşen Krzysztof Piatek, Banza'nın hedeflediği önemli bir rakip.