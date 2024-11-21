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Trabzonspor'un Borcu 3 Milyar 940 Milyon Lira!

Trabzonspor'un 31 Ekim 2024 itibarıyla borcu 3 milyar 940 milyon lira olarak açıklandı. Mali tablolar detaylarıyla paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:24
Trabzonspor'un Borcu 3 Milyar 940 Milyon Lira!

Trabzonspor'un Güncel Borcu Belirlendi

Trabzonspor Kulübü, 31 Ekim 2024 itibarıyla güncel borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu bilgi, kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile duyuruldu.

Mali Tablolar ve Açıklamalar

Açıklamaya göre, borç miktarı, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 31 Ağustos 2024 tarihli mali tablolarını içermektedir. Ancak, eylül ayındaki sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamleler bu raporda yer almamaktadır.

Açıklamada, "31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon liradır. Bu rakam, resmi web sitemizde belirtilen 48. dönem faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulmuştur" değerlendirmesine yer verildi.

Ekonomik Hamlelerin Önemi

Son dönem gerçekleştirilmiş olan ekonomik hamlelerin, kulüp açısından ne denli kritik olduğu belirtilen raporlarda bir kez daha vurgulanmıştır. Kulübün mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında tüm detayları ile camiaya sunulacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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