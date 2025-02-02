Trabzonspor'un Deplasman Kabusu Devam Ediyor: 260 Günlük Galibiyet Hasreti

Trabzonspor'un Deplasman Kabusu Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak dış sahada yaşadığı galibiyet hasretini sürdürdü. Karadeniz ekibi, mücadelelerinden bu sezon deplasmanda hiç zafer elde edemedi ve önemli puan kayıpları yaşadı. En son 18 Mayıs 2024'te RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek deplasman galibiyeti alan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor beraberliği ile birlikte 260 gündür deplasmanda galip gelemiyor.

İç ve Dış Sahada Farklı Performanslar

Trabzonspor, iç sahada 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplarken, maç başına 2.1 puan ortalaması yakaladı. Dış sahada ise durumu oldukça farklı. Takım, 10 maçta sadece 5 puan toplayarak 0.5 puan ortalamasıyla sezonu kapatmaya çalışıyor. Dış sahada Atakaş Hatayspor ile birlikte galibiyet alamayan iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Dış Sahada Büyük Puan Kaybı

Bu sezon dış sahada yalnızca 5 puan elde eden Trabzonspor, toplamda 25 puanlık bir kayıp yaşadı. Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalırken, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu. Ligde toplamda 26 puanı bulunan Trabzonspor, deplasman maçlarında kaybettiği 25 puanla dikkat çekiyor.

Geçen Sezon İle Karşılaştırma

Trabzonspor, geçen sezon ligde ilk 10 deplasman maçında 17 puan toplamıştı. Bu sezon ise aynı karşılaşmalarda yalnızca 5 puan toplayarak büyük bir fark yaşadı. Geçen yıl 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan daha fazla kazanç elde etmişti.

Üç Çalıştırıcı ile Galibiyet Olmadı

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı 10 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı. Abdullah Avcı ile sezonun başındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında 0-0 berabere kalan takım, daha sonra futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor ile de aynı sonucu aldı.

Güneş Dönemi ve Sadece 3 Puan

Tekrar takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 8 deplasman maçına çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan yalnızca 3 puan çıkarabildi. Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'a kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.