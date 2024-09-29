Trabzonspor'un Galibiyetiyle Şenol Güneş'ten Açıklamalar

Trabzonspor-Konyaspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesi sonrası, teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

"Kazanmayı Hak Ettik"

Güneş, basın toplantısında, “Maçın tamamında kazanmayı hak ettik. İstekliydik, pas oyunumuz iyiydi ve kontrol bizdeydi. Golü de bulduk,” diye belirtti. Ayrıca, son 5 maçta galibiyet alamamanın ardından gelen bu zaferin umut verici olduğunu ifade etti.

Hataların Düzeltileceği Müjdesi

Maç sonrası bazı basit hatalarla ilgili üzüntüsünü dile getiren Güneş, “Ancak bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. İyi tarafımız ise daha organize bir oyun sergiledik. Rakiple olan mesafe problemlerimizi çözmeliyiz,” sözlerini kaydetti.

Gelecek Maçlar İçin Motivasyon

Güneş, Hatay maçı ardından Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında da galibiyet almanın önemine vurgu yaparak, “Moral depolarsak, bu durum oyunumuz üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır,” dedi.

Daha Fazla İşe İhtiyaç Varlığı

Güneş, takımın geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu ancak hala gelişim sürecinde olduklarını belirterek, “Kazanma isteği, zaman zaman paniğe yol açabiliyor. Takımda bazı oyuncuların tam performansta olmaması da önemli bir faktör. Ancak herkes istekli,” diye ekledi.

Sakatlıklar ve Ozan Tufan'ın Durumu

Ozan Tufan’ın sakatlığı hakkında bilgi veren Güneş, “Ozan’ın durumu hakkında henüz kesin bir bilgi yok; ama bir yırtık olabileceği söyleniyor. İhtiyacımız olan tipte bir oyuncu,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımın genel yapısına da çok önem verdiklerinin altını çizdi.