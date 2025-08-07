Trabzonspor'un Golcüsü Paul Onuachu, Hedeflerini Belirtti

Paul Onuachu, Trabzonspor Hedeflerini Açıkladı

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, takımın hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu belirterek, "Şehrin insanlarının, taraftarlarımızın bizden beklentilerinden farkındayız. Bizim de hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek, en yukarda olabilmek," ifadelerini kullandı.

Takıma Dönüşü ve Öncelikleri

Southampton Kulübünden bonservisi alınarak Trabzonspor'a geri dönen Nijeryalı oyuncu, Kocaelispor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'deki güçlü rekabete değinen Onuachu, "Türkiye Süper Ligi'nde önemli golcülerin varlığından haberdarım, ancak ben kendi takımım ve yapacaklarıma odaklanmam gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Geri Dönüşü ile İlgili Rahatlaması

Onuachu, Trabzonspor'a geri dönmenin kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde, taraftarların sizi sevmesi ekstra motivasyon sağlıyor. Onların sevgisini hissediyorum ve bu yüzden mücadelemi artıracağım," dedi.

Takım Arkadaşlarıyla İşbirliği

Takımda bulunan diğer oyuncularla uyum içinde olmanın önemine de vurgu yapan Onuachu, "Felipe gibi genç ve güçlü isimlerle oynamak çok güzel. Oyuncular arasındaki rekabet ortamı, iyi sonuçlar getirecektir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sakatlık yaşadığı dönemi geride bıraktığını ve muhtemelen ilk maçta sahada olabileceğini belirtti.

Başarı İçin Birlikte Çalışma Önemli

Onuachu, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve hedefimiz her zaman en iyisini yapmak. Benim gol hedefim yok, takımın başarısı için çalışıyorum," sözlerini ekledi.

Nwakaeme ile Oynama Keyfi

Son olarak, Anthony Nwakaeme ile olan ilişkisinin önemini vurgulayan Onuachu, "Tony, gerçek bir kardeş gibi. Onunla oynamak beni çok mutlu ediyor. Hem keyifli hem de işbirliğine dayalı bir oyun tarzımız var," açıklamasında bulundu.

Paul Onuachu'nun her biri dikkat çeken hedefleri ve açıklamaları, Trabzonspor taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

