Trabzonspor'un İç Sahada 2 Puan Ortalaması: Şampiyonluk Mücadelesi!

Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde toplamda 22 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada 18 puan toplayarak "2" puan ortalaması yakaladı.

Sezonun 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetine ulaşmış oldu. Trabzon'da 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, henüz deplasmanda zafer yaşayamadı.

İç sahada 18 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, genel toplamda 22 puana ulaştı. Deplasmandaki 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle, sadece 4 puan kazanabilmiş durumda.

Sahasında Daha Golcü

Trabzonspor, 19. haftanın ardından 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti. Evinde 9 maçta 2.44 gol ortalaması ile mücadele eden ekip, deplasmanda 9 maçta yalnızca 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı. Bordo-mavili takım, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenerek son 5 sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzon'daki 13 Maçta 2 Yenilgi

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 iç saha karşılaşmasının yalnızca 2'sinde mağlup oldu. Trabzon'da 7 galibiyet, 4 beraberlik elde eden takım, sahasında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u ise 5-0 ile geçerek önemli bir başarı elde etti.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ise 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'den 3-2'lik skorla aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maçı dışarıda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 kazanarak başarı gösterdi. Avrupa'daki performansı da dikkat çekici, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u 1-0 geçerken, Rapid Wien'e 1-0 yenildi ve İsviçre'nin St. Gallen ile 1-1 berabere kaldı.