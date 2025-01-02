Trabzonspor'un Lider Oyuncusu Lundstram: 'Ben Bir Liderim'

Trabzonspor'un İngiliz Yıldızı Lundstram'dan Önemli Açıklamalar

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, kendisini lider bir futbolcu olarak tanımladı. Trabzonspor Dergisi ile gerçekleştirdiği röportajda, her antrenmanda elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade ederek, "Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim," dedi.

Takım Arkadaşları ile İyi İlişki Kurma

Lundstram, geçmişte Glasgow Rangers ile olan deneyimini de paylaşarak, taraftarlarla kurduğu ilişkinin önemine değindi. "Bu ilişkiyi sahada kurmak benim görevim. İyi performans sergilersem, takımın başarısına katkı sağlayacağım. Umarım Trabzonspor'un coşkulu taraftarlarının bana olan inancını karşılayabilirim," şeklinde konuştu.

Baskı ve Beklentiler

Trabzonspor'a gelirken takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Lundstram, "Büyük kulüplerde büyük baskı var ve her şey, büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor," diyerek ligin zorluklarından bahsetti. Ayrıca, sürekli gelişmek gerektiğini de vurguladı: "Her zaman daha iyi olmam gerekiyor. Öğrenmek bitmiyor," dedi.

Kendini Geliştirmek

Lundstram, kendini daha iyi hale getirmek için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. "Kariyerimde düzenli gol attığım dönemler oldu. Bunu koruyabilmek bir gelişim olurdu ancak şu anda kendimi 6 numara olarak görüyorum. En önemli şey, çok çalışmaktır," dedi. Eski bir sözü hatırlatarak, "Yetenek yeteri kadar çalışmazsa, çok çalışmak yeteneği alt eder," diyerek çalışkanlık felsefesini de vurguladı.