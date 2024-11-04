Trabzonspor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu Tarihleri Açıklandı

Trabzonspor Kulübü'nde Genel Kurul Tarihleri Belirlendi

Bordo-mavili ekip, olağan seçimli genel kurul toplantısını 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek. Eğer bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Toplantının Yapılacağı Yerler

Yapılan resmi açıklamada genel kurulun 21-22 Kasım tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. Eğer ilk toplantıda yeterli katılım olmazsa, ikinci toplantı Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gündem Maddeleri

Genel kurulda, kulübün idari ve mali raporları ile bütçesi görüşülerek oylamaya sunulacak. Ayrıca, kulüp başkanı ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi de yapılacak.