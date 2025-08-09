DOLAR
Trabzonspor'un Papara Park'ında Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park, ışıklandırma ve ses sistemi yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:07
Trabzonspor'un Papara Park'ında Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Yenilikler Papara Park'ı Daha Çekici Hale Getiriyor

Trendyol Süper Lig'in önemli ekiplerinden Trabzonspor, maçlarını oynadığı Papara Park'ta gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, yaz boyunca uygulanan bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları sonucunda stadyumun altyapısı güçlendirildi.

Taraftarlar İçin Modern Deneyim

Bu kapsamlı çalışmalar neticesinde, taraftarlara daha modern, konforlu ve etkileyici bir maç deneyimi sunulması hedeflendi. Papara Park'taki stadyumun tüm tribünlerinde, yüksek performanslı ve dijital altyapıya sahip profesyonel bir ses sistemi kuruldu. Bu sayede, anonslar ve müzik yayınları her noktadan net ve dengeli bir biçimde duyulabilecek.

Uluslararası Standartlarda Aydınlatma

Saha aydınlatması, uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek, karşılaşmalar için çok daha kaliteli ışıklandırma sağlandı. Ayrıca, tribünler ve dolaşım alanları, enerji verimliliği yüksek LED sistemlerle donatıldı.

Görsel Şovlar İçin Teknolojik Altyapı

Sistemin entegre olarak çalışmasını sağlayan RGB LED otomasyon altyapısı, görsel şovların yapılmasına olanak tanıyarak stadyum atmosferini daha da güçlendirdi.

VIP Alanlar Yenilendi

Batı tribününün birinci katında toplamda 18 yeni loca inşa edildi. Mevcut VIP alanları ise yeniden düzenlenerek, konfor arttırıldı ve mescit alanları eklendi. Stadyum genelindeki diğer mescit alanlarının düzenlenmesi için de planlamalar tamamlandı ve eksikliklerin kısa süre içinde giderilmesi hedefleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilendi.

