Trabzonspor'un Simon Banza İle Konyaspor Maçı Değerlendirmesi

Trabzonspor-Konyaspor Maçından Sonra Simon Banza’nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, muhteşem bir performans sergiledi.

Maç sonrası görev yapan santrfor oyuncusu Simon Banza, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında galibiyetin önemine vurgu yaptı. “Bugün hem takım hem de teknik heyetimiz adına sevindirici bir mücadele oldu,” dedi. Banza'dan Taraftara Mesaj

Banza, ”Taraftarlarımızı mutlu etmek bizim için büyük bir öneme sahip. Benim pozisyonum gereği gol atmak doğal. Takımım adına sahada en iyi performansı göstermeye çalışıyorum,” diye ekledi.

Hoca Değişikliği ve Takım Dinamikleri

Başkan Şenol Güneş'in takımda yaptığı değişikliklerle ilgili sorulara cevap veren Banza, hocanın oyuncuları saha içinde daha iyi performans göstermeye hazırladığını belirtti. "Bu süreç zaman alıyor fakat zaman geçtikçe hem oyuncular hem de hoca birbirini daha iyi tanıyacak," dedi. Türkiye Ligi Rekabeti

Türk liglerinin seviyesinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Banza, "Biz hücum oyuncuları olarak her zaman gol atmak ve takıma katkı sağlamak için çabalıyoruz. Her maçta elimizden gelenin en iyisini vermek için hazırız,” şeklinde konuştu.

Banza, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu mücadele her zaman olacak, herkes Trabzonspor'u en üst seviyeye taşımak için mücadele edecek.”