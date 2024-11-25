Trabzonspor'un Yıldızı Muhammed Cham, Hat-trick ile Takımını Tüm Türkiye'ye Tanıttı

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Bu maçta Trabzonsporlu futbolcu Mohammed Cham, 3 gol ve 2 asistle büyük bir performans sergileyerek takımının yıldızı oldu.

Muhammed Cham'dan Etkileyici Açıklamalar

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cham, "Sahada sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçan birisi olmadım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım" dedi. Takımla birlikte elde ettikleri başarıdan gurur duyduğunu vurgulayan Cham, "Önemli bir galibiyet aldık; mental olarak bu galibiyetin büyük destek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun Süredir Beklenen Anılar

Cham, hat-trick ile katkıda bulunmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti: "Bu anı çok uzun süredir bekliyordum. Kulübün ve taraftarın benden beklentilerini biliyorum, bu beklentilere karşılık verebilmek için uzun süredir çalışıyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum."

Adaptasyon Süreci ve Taraftar Desteği

Adaptasyon sürecinin kolay olmadığını kabul eden Cham, "Trabzonspor'a katılmak ve burada olmak beni çok mutlu ediyor. Bu süreç zorluydu ama artık bunu aştığımı düşünüyorum" dedi. Transfer sürecinin uzun sürdüğünü hatırlatan futbolcu, "7-8 aylık bir süreçti ve taraftardan gelen desteği hissettim. Diğer teklifler olmasına rağmen Trabzonspor'u tercih ettim," şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'e Teşekkür

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine büyük inanç duyduğunu belirten Cham, "Hocam, benimle uzun süreli görüşmeler yaptı. Yeteneğime inandığını ve belki de gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Tüm yardımcı hocalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Arif Boşluk: Formayı Bırakmak İstemiyorum

Maç sonrasında bir başka futbolcu Arif Boşluk, galibiyetin önemli olduğunu belirterek, "Bugün çok mutluyum, galibiyete ihtiyacımız vardı. Altyapıda birlikte oynadığım arkadaşımla sahayı paylaşmak duygusaldı" diyerek duygularını aktardı. Formayı almak için çok çalıştığını kaydeden Boşluk, "`Hocama da teşekkür ediyorum, bana güvendi ve formayı verdi. Bundan sonra da formayı bırakmak istemiyorum`" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından defans oyuncusu Arif Boşluk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından defans oyuncusu Arif Boşluk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.