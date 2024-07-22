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Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Yolculuğu Başladı

Trabzonspor ve Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakipleri belirledi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:32
Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Yolculuğu Başladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura çekimiyle, UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turundaki eşleşmeler belirlendi. Türkiye'nin önemli temsilcilerinden olan Trabzonspor ve Başakşehir, bu turda kritik maçlar oynamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un Potansiyel Rakibi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'a elenmesi halinde, 3. eleme turunda Hırvatistan'dan Hajduk Split ve Faroe Adaları'ndan Torshavn arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak.

Başakşehir'in Eşleşmesi

RAMS Başakşehir, San Marino temsilcisi La Fiorita karşısında galip gelmesi durumunda, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavut takımı Partizani arasında yapılan maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maç Tarihleri

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos 2023 tarihinde, rövanşları ise 15 Ağustos 2023'te gerçekleştirilecek.

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