Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Yolculuğu Başladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura çekimiyle, UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turundaki eşleşmeler belirlendi. Türkiye'nin önemli temsilcilerinden olan Trabzonspor ve Başakşehir, bu turda kritik maçlar oynamaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un Potansiyel Rakibi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'a elenmesi halinde, 3. eleme turunda Hırvatistan'dan Hajduk Split ve Faroe Adaları'ndan Torshavn arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak.
Başakşehir'in Eşleşmesi
RAMS Başakşehir, San Marino temsilcisi La Fiorita karşısında galip gelmesi durumunda, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavut takımı Partizani arasında yapılan maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.
Maç Tarihleri
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos 2023 tarihinde, rövanşları ise 15 Ağustos 2023'te gerçekleştirilecek.