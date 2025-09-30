Trabzonspor, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenman detayları
Antrenman, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı.
Seans, pas çalışması ve dar alanda oyun ile sürdü. Antrenman, takımın taktik çalışmaları ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.