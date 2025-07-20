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Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 Mağlup Etti: Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hazırlık maçında Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yenerek futbolcularının durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:46
Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 Mağlup Etti: Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 Mağlup Etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'da oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zob Ahan Esfahan karşısında elde edilen 4-0'lık galibiyetin ardından, takımın fiziksel durumunu değerlendiren Tekke, futbolculardan memnun olduğunun altını çizdi.

Tekke: "Oyuncularım İyi Çalışıyor"

Fatih Tekke, “Bugün skor lehimize döndü, bu iyi bir gelişme. Önceki maçlarda skoru elde edemedik. Fiziksel olarak oyuncularım ciddi ve yoğun çalışıyor. Bu hazırlık kampları ölçü olmamalı, olmuyor da zaten. Ancak, ilerleyen günlerde kesme savunmayı çalışacağız” dedi.

Onuachu ve Zubkov'un Durumu

Tekke, oyuncuların sağlık durumları hakkında da bilgi vererek, “Onuachu iki gün içerisinde koşulara başlayabilir. Zubkov'un kalçasında bir darbe var, bu sebeple riske etmedik. Oyuncuların ağrıları normal, ancak performans antrenörlerimizle birlikte yorgunluk durumlarını kontrol ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaliteyi Artırmalıyız

Tekke, takımın genel kalitesine dair değerlendirmelerde bulunarak, “Trabzonspor olarak kalitemizi biraz daha artırmamız lazım. Beklentilerim devam ediyor, genç oyuncular da potansiyellerini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Genç oyunculara şans verme konusunda da dikkatli olduklarının altını çizen Tekke, “Lig yaklaştıkça genç oyuncuların performanslarını değerlendirebileceğiz.” dedi.

Son olarak, “Pas kalitesi ve kontrolün üst düzey olması lazım. Futbol oynayacaksak, bu ihtiyacımız olan şey” diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

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