Trabzonspor Zorlu Haftaya Giriyor: Deplasman Galibiyeti Hasreti Sürüyor

Trabzonspor'un Zorlu Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, 22 puan gerisinde bulunduğu lider Galatasaray'a konuk olacak olan bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada galibiyet elde edemiyor. Haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatan Trabzonspor, zorlu bir maça çıkmanın eşiğinde.

Deplasmandaki Galibiyet Hasreti

Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelmesi durumunda 212 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandıracak. Bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçtan yalnızca 4 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, dış sahada 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile oldukça zor bir süreç geçiriyor.

İçeride Güçlü, Dışarıda Zayıf

Evinde 12 puan toplayarak lige tutunmaya çalışan Trabzonspor, ligde toplamda 16 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Dış saha performansında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'a mağlup oldu.

Teknik Direktör Değişiklikleri Etkili Oldu

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 7 maçta 3 farklı teknik direktör ile sahaya çıktı. İlk olarak Abdullah Avcı yönetiminde 0-0’lık beraberlik elde eden takım, geçici teknik direktör İhsan Derelioğlu ile de golsüz döndü. Daha sonra Şenol Güneş ile çıktığı 5 maçı da galibiyet elde edemeden tamamladı; bu müsabakalardan 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında hem galibiyet arayıp hem de kötü gidişatı tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Bu maç, bordo-mavili ekip için kritik bir dönüm noktası olabilir.